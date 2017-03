No alçapão, Brasil faz contas para se classificar

Na temporada passada, o Brasil superou a desconfiança da torcida pelo mau começo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Além disso, passou por outros testes, como superar o Equador na altitude de Quito e vencer a Argentina no Mineirão. Hoje, às 20 horas (de Brasília), o time do técnico Tite já faz as contas para se classificar ao Mundial, porém terá pela frente outro obstáculo, desta vez com grau de dificuldade maior: o Uruguai, em Montevidéu. O adversário é vice-líder e dono da melhor campanha como mandante da competição.

O estádio estará lotado (42 mil ingressos já foram vendidos) para ajudar a equipe a manter a longa invencibilidade em casa. São 25 partidas sem perder, entre compromissos oficiais e amistosos. A última derrota foi em 2009, ao amargar 1 a 0 para a Argentina durante a disputa por vaga no Mundial de 2010. Para completar, estará em campo o artilheiro das Eliminatórias, Cavani, com 8 gols.

O teor de dificuldade diante do vice-líder e dono de grande campanha como mandante aumenta para a seleção brasileira por causa da ansiedade de se chegar ao objetivo. Nas cinco edições anteriores de Eliminatórias disputadas no formato atual, quem se classificou para a Copa de forma direta, sem repescagem, atingiu aproveitamento de 53%, o que equivale a 28 pontos, 1 a mais da soma do time de Tite.

“Estamos trabalhando para jogar a Copa. Isso é o objetivo, o nosso grande foco desde que começamos. Sabemos que será um jogo difícil, mas é a realidade das Eliminatórias. Estamos perto da vaga”, afirmou o volante Paulinho. A situação do Brasil é tão confortável a seis rodadas do fim do torneio porque nos seis jogos anteriores foram só vitórias - 18 pontos com Tite.

Mesmo com essas condições, a seleção não consegue se garantir matematicamente na Rússia nesta rodada. A vaga pode ser confirmada na terça-feira, contra o Paraguai, apenas se outros resultados das Eliminatórias colaborarem, como tropeços nessas duas rodadas de Argentina e Colômbia, por exemplo.

Ainda assim, encontrar o Uruguai também é a chance de abrir vantagem para o vice-líder. A diferença é de 4 pontos (27 contra 23), condição que possibilita manter a ponta mesmo em caso de derrota ou considerar o empate um bom resultado. Alguns jogadores ressaltaram o quanto não perder em Montevidéu será valioso para somar, talvez, o ponto que falta para chegar à Rússia.

Tite comandou ontem o último trabalho da equipe, no fim da tarde, já no Estádio Centenário. O treino confirmou a entrada de Roberto Firmino no ataque na vaga de Gabriel Jesus, machucado com uma fratura no pé direito e autor de cinco gols nas últimas seis rodadas das Eliminatórias. No restante, a formação será a mesma da utilizada nas partidas anteriores.

O Uruguai também não vai contar com seu principal atacante. Luis Suárez, suspenso por dois cartões amarelos, não poderá enfrentar o Brasil, do amigo Neymar. O substituto escolhido será Diego Rolán.