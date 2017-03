No Accioly, Dragão começa a ser definido para clássico

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Itumbiara, Marcelo Cabo só comandou trabalhos técnicos no Atlético. A partir da tarde desta quarta-feira (8 de março), no Estádio Antônio Accioly, o Dragão deve começar a ser definido para o clássico de sábado, diante do Goiás, no Estádio Serra Dourada.

Haverá uma alteração na zaga porque Bonfim, o zagueiro que era titular, está suspenso. A primeira opção seria a volta de Ricardo Silva, mas o jogador está fora desde a estreia no Goianão, quando teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. Sem o tempo ideal para voltar à equipe, Ricardo Silva fica como opção para os jogos seguintes. Assim, o escolhido deve ser Marcus Winícius, de 31 anos e 1,83m.

Respeitado no elenco pela experiência, Marcus Winícius, caso seja confirmado, voltará a disputar jogo oficial após um ano. A última partida dele foi em 5 de março de 2016, em Anápolis, quando fez dupla de zaga com Lino na derrota por 1 a 0 para o Anápolis.

Naquela tarde, o jogador se contundiu ao afastar uma bola na área. Teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Caso cirúrgico, recuperação mais demorada e Marcus Winícius só voltou aos treinos algumas rodadas antes do fim da Série B. Se for escolhido, terá de superar desconfiança pelo tempo em que ficou sem atuar.

A outra opção é o jovem Evanderson, de 18 anos. O atacante Willians, que não atuou domingo por estar fazendo trabalho específico de fortalecimento muscular, está à disposição.

O Dragão deve ser confirmado com Klever; Daniel Borges, Marcus Winícius (Evanderson), Roger Carvalho e Wanderson; Abuda e Betinho; Jorginho, Luiz Fernando e Negueba; Júnior Viçosa.

Depois do treino desta quarta-feira, o time treina na tarde desta quinta-feira e na manhã de sexta-feira, no CT do Dragão, no Urias Magalhães.