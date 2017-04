No Accioly, Atlético vence jogo-treino contra o Anápolis

Enquanto as atenções estão todas voltadas para a final do Campeonato Goiano, o Atlético segue sua preparação para as oitavas de final da Copa do Brasil e para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Dragão venceu o Anápolis por 1 a 0 em jogo-treino realizado neste sábado (29), no Estádio Antônio Accioly.

O gol da vitória no amistoso saiu da dupla Jorginho-Walter. O meia atleticano marcou o gol após receber passe do atacante.

A partida deste sábado (29) foi o primeiro jogo-treino após a dispensa de dez jogadores e já contou com as caras novas do Atlético para as duas próximas competições. Os contratados são o lateral direito Eduardo, os volantes Igor, Marcão e André Castro e os atacantes Walter, Walterson e Everaldo.

O Anápolis, comandado por Waldemar Lemos, se prepara para a Série D do Brasileiro.