Neymar não treina, se despede dos companheiros e Barcelona confirma pedido de transferência

O Barcelona confirmou na manhã desta quarta-feira, 2, que o atacante brasileiro Neymar informou aos companheiros que vai deixar o clube catalão. Os rumores indicam que ele, agora, seguirá negociações com o clube francês Paris Saint-German. O clube da capital francesa teria prometido dobrar o salário atual do astro, o que lhe renderia 30 milhões de euros anuais (cerca de R$ 110 milhões), e ainda desembolsar o valor da multa rescisória de contrato, de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 812 milhões), para tirá-lo da equipe catalã.

"Neymar comunicou no vestiário sua saída do clube. Despediu-se dos companheiros. O treinador deu a permissão para (ele) não treinar e resolver seu futuro", disse o clube em comunicado.

O atacante se apresentou nesta manhã na Cidade Esportiva Joan Gamper, onde ocorrem os treinos do clube, mas ele nem particiou das atividades. O anúncio teria sido feito minutos depois da chegada de Neymar, que foi visto saindo das instalações do treino por volta das 10 horas (5 horas em Brasília).

"O técnico, Ernesto Valverde, liberou o atacante do treino para que ele resolva seu futuro", publicou o clube espanhol em sua conta no Twitter.

Neymar, de 25 anos, chegou ao Barcelona antes do início da temporada 2013/2014, adquirido junto ao Santos. Recentemente, em outubro de 2016, o clube catalão anunciou a ampliação do contrato do atacante brasileiro, que passou a ser válido até o término da temporada 2020/2021.

Nesse período, o atacante brasileiro disputou 186 jogos, marcou 105 gols, deu 59 assistências. No total, foram nove títulos conquistados: 1 Liga dos Campeões, 2 Campeonatos Espanhóis, 3 Copas do Rei, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa da Uefa e 1 Supercopa da Espanha.