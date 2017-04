Neymar lembra processo e diz que não tem obrigação de parabenizar Santos

Na última sexta-feira (14), o Santos completou 105 anos de existência e Neymar não parabenizou publicamente o clube que o revelou para o futebol.

O craque brasileiro não se sente obrigado em felicitar o ex-time, principalmente pelo processo que a agremiação alvinegra entrou contra ele.

"O Santos entrou na justiça com a gente. São detalhes que ninguém sabe. É complicado. As pessoas só sabem da história por fora. Disseram que só faltou eu fazer gol contra na partida diante do Barcelona. Não tenho obrigação nenhuma de dar parabéns ao Santos, não sou obrigado a fazer o que todos querem", declarou Neymar em entrevista ao "Esporte Interativo".

Em maio de 2015, o Santos entrou com um processo na Fifa contra Neymar e o Barcelona, por supostas irregularidades na transferência do craque para o clube catalão, em maio de 2013.

O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, explicou que o processo também envolve o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, e sua empresa Neymar Sports e Marketing Ltda.

FLAMENGO

O atual jogador do Barcelona revelou que ele e toda a família são gratos pelo Santos, mas ele sonha mesmo em jogar pelo Flamengo e ser consagrado pela torcida do time carioca com o estádio cheio.

"Tenho muita vontade de jogar no Flamengo, Maracanã lotado... Libertadores", falou Neymar.

O único clube brasileiro que Neymar atuou em sua carreira profissional foi o Santos. Ele ficou no Alvinegro do litoral paulista de 2009 a 2013, quando se transferiu ao Barcelona.