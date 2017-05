Neymar diz viver sua melhor temporada e não tem pressa para ganhar Bola de Ouro

Em entrevista à revista France Football, publicada nesta terça-feira, Neymar disse estar vivendo a sua melhor temporada no Barcelona. O atacante revelou não ter pressa para ganhar o prêmio Bola de Ouro, organizado pela publicação e que, entre 2010 e 2015, foi entregue em parceria com a Fifa ao jogador eleito como o melhor do mundo.



"Todos os jogadores sonham! E é claro que eu quero ganhar um dia Eu sonho em me tornar o melhor, mas o melhor de todos hoje é o Leo (Messi). Eu não tenho pressa", afirmou Neymar, que joga pela quarta temporada no time catalão. "Este está sendo um grande ano para mim. Acho que é a minha melhor temporada desde que cheguei aqui (no Barcelona)", avaliou o atacante.



Neymar ainda falou da expectativa pela Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e da pressão sobre o futebol da seleção brasileira para o torneio. "Há muitas seleções que podem conquistar o título, mas espero que no próximo ano tenhamos algo para levantar. No Brasil, a pressão vem de todos os lugares, não importa o time. Os brasileiros são apaixonados e muito comprometidos com o futebol".



Na entrevista, o brasileiro ainda relembrou a virada história do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, em março deste ano. Depois de perder por 4 a 0 na França, o time espanhol fez 6 a 1 no Camp Nou e garantiu a classificação, com atuação brilhante do brasileiro. "É uma das melhores memórias da carreira. Vou me lembrar para toda a vida".



O atacante se prepara para a última partida do Barcelona no Campeonato Espanhol, marcada para este domingo, em casa, contra o Eibar. Na briga pelo título, o time soma 87 pontos e atualmente está no topo da tabela de classificação. Na segunda posição, o Real Madrid tem o mesmo número de pontos, mas ainda jogará mais duas vezes no torneio - encara o Celta nesta quarta-feira, fora de casa, em partida atrasada da 21.ª rodada, e viaja no domingo para encarar o Málaga, pela rodada final.



O Barcelona encerra a temporada 2016/2017 com a disputa da final da Copa do Rei, que o time disputa contra o Alavés no próximo dia 27, no estádio Vicente Calderón, em Madri.