Neymar diz ter vontade de jogar no Fla e clube brinca com foto de Mickey

Craque do Barcelona, Neymar revelou que tem o sonho de jogar pelo Flamengo e ser consagrado pela torcida do time carioca. Após a notícia circular, a agremiação carioca publicou em suas redes sociais uma foto de Neymar ao lado de Mickey.

"Tenho muita vontade de jogar no Flamengo, Maracanã lotado Libertadores", falou Neymar em entrevista ao Esporte Interativo.

‪Sempre bem acompanhado o menino @neymarjr! Feliz Páscoa, craque! ‬ Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo) em Abr 16, 2017 às 11:44 PDT

A brincadeira com o personagem da Disney trata-se de uma história de janeiro de 2015. Na época, Corinthians e Fluminense estavam em Orlando disputando a Florida Cup e os times participaram de uma parada em um dos parques. Paolo Guerreiro -que jogava pela equipe paulista- e Conca -ex-jogador do Fluminense posaram em foto com Mickey.

Em 2017 os dois atletas estão no Flamengo e, então, a hashtag #SóFaltaoMickey disseminou nas redes sociais.

O único clube brasileiro que Neymar atuou em sua carreira profissional foi o Santos. Ele ficou no Alvinegro do litoral paulista de 2009 a 2013, quando se transferiu ao Barça onde está desde então.