Neymar diz sim à fortuna

Neymar vai tentar ganhar o mundo a partir de Paris. A contratação do atacante pelo Paris Saint-Germain vai ser oficializada nas próximas horas. Será a maior transação da história do futebol, mudando o patamar das negociações. O clube francês pagará ao Barcelona a multa rescisória de 222 milhões de euros (R$ 821,4 milhões). Na França, mais do que ganhar cerca de 30 mil...