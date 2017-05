Nenê marca nos acréscimos e Vasco vence o Fluminense por 3 a 2 em São Januário

Com um gol de Nenê, aos 47 minutos do segundo tempo, o Vasco venceu o Fluminense por 3 a 2, neste sábado, em um duelo muito acirrado e emocionante pela terceira rodada do Campeonato Carioca que premiou a presença de mais de 20 mil torcedores no estádio de São Januário, no Rio. O dono da casa saiu na frente com Luis Fabiano, mas o visitante achou dois pênaltis e virou o...