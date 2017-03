Negueba lembra força do Atlético fora de casa e quer ponto da classificação

Se dentro de casa o Atlético ainda não emplacou, já que tem a 3ª pior campanha do Campeonato Goiano, longe dos seus domínios o time rubro-negro é um verdadeiro visitante indigesto. Dos 18 pontos da equipe no Goianão, 12 foram conquistados fora de casa – 2ª melhor campanha. A busca por mais um ponto, o que confirmará a classificação do time à fase semifinal, será "longe" de Goiânia.

Segundo o atacante Negueba, contra o Anápolis, neste sábado (1º), no Jonas Duarte, o Atlético terá mais uma chance para mostrar sua força como visitante. Para o jogador, o nível de concentração do elenco fora de casa é mais elevado. “Em Goiânia, nós precisamos propor o jogo, mas fora de casa o adversário precisa fazer isso. Não estamos conseguindo manter o equilíbrio de jogos em casa e fora, mas nosso time está em uma crescente e daqui para frente vamos igualar esse fator”, frisou Negueba.

A movimentação ofensiva inicial do Atlético é outro motivo que pode ajudar a equipe diante do Galo da Comarca. O Atlético marcou nove gols fora de casa. É o melhor ataque como visitante entre todos os participantes do Campeonato Goiano.

Em jogos em que marcou primeiro, o Dragão não foi derrotado. Para Negueba, balançar as redes antes do adversário ajuda na postura da equipe no restante da partida. “Marcar primeiro abre mais espaços. Os adversários passam a sair da defesa e nós aproveitamos isso porque estamos acostumados a marcar mais de um gol por jogo. É difícil ficarmos apenas no 1 a 0, isso facilita bastante o nosso trabalho”, explicou o atacante.

O jogador ressalta o que o Atlético quer neste sábado. "O jogo contra o Anápolis significa classificação. Vamos para essa partida com a cabeça voltada pela vaga na semifinal”, disse Negueba, que, em uma eventual semifinal, não escolhe adversário. “Na semifinal, não podemos escolher adversário, muda tudo. É outro campeonato, qual adversário vier será complicado.”

Atlético e Anápolis se enfrentam às 16 horas deste sábado (1º), no Jonas Duarte. O Dragão tem 18 pontos, em 2º lugar do Grupo B.