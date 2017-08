Nathan espera balançar as redes na Série B pelo clube esmeraldino

Primeiro indicado do técnico Argel Fucks, o atacante Nathan chegou ao Goiás para dar opção de velocidade e drible pelo lado esquerdo. Com poucos gols na carreira, o Cachorrão espera reencontrar as redes para não ficar mais sem “ração”.Gaúcho de Porto Alegre, o jogador de 23 anos começou sua vida no futebol com a camisa do Grêmio. Dois anos depois, trocou o Olímpico pel...