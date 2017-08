Nathan é regularizado e fica à disposição de Argel Fucks

Com um pouco de atraso, o atacante Nathan, de 23 anos, foi regularizado, no início da noite desta segunda-feira (14), e está à disposição do técnico Argel Fucks para enfrentar o América-MG na 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante contratado junto ao Paraná chegou a viajar com a delegação esmeraldina para Florianópolis, onde o Goiás enfrentou o Figueirense, no sábado. No entanto, o jogador não foi regularizado a tempo e ficou fora da partida no Estádio Orlando Scarpelli.

Segundo a assessoria de imprensa do Goiás, o atacante não foi regularizado devido uma pendência do Paraná Clube com a federação local. Com o embróglio resolvido, o atacante teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.