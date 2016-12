Nasri pede desculpas após ter rede social hackeada com conteúdo sexual

O meia francês Samir Nasri, do Sevilla, pediu desculpas aos seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira ao alegar ter sido hackeado por um invasor que publicou mensagens de conteúdo sexual em sua conta no Twitter.

"Minha conta foi hackeada, me desculpem pelo que aconteceu antes", informou o jogador na madrugada desta quarta-feira.

Tudo começou após uma viagem a Los Angeles, durante a qual o jogador compareceu a uma clínica para se submeter a um tratamento. A conta na rede social desse estabelecimento, DripDoctors, publicou na noite de terça-feira que recomendou a Nasri vitaminas para "mantê-lo hidratado e em boa saúde durante toda a longa temporada com o Sevilla", além de uma foto do jogador com uma profissional.

"Também me proporcionou um serviço sexual completo logo depois. Portanto, meninos, peçam este serviço. Essa p... vem e transa na mesma noite", publicou o perfil de Nasri pouco depois.

As mensagens foram apagadas posteriormente, mas as imagens capturadas pelos jornais permitem ler que, segundo esse falso relato, a namorada do jogador, Anara, estava com ele quando reservou esse tratamento, mas tinha saído do quarto quando chegou a profissional.

"Esta garota me pediu meu número para sair comigo essa noite. Depois, ela continuou a me proporcionar um serviço completo em meu quarto de hotel, então duplicou seus serviços", acrescentou um dos tweets hackeados.