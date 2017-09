Nasce a primeira filha da tenista Serena Williams

Em meio a edição de 2017 do US Open, a tenista norte-americana Serena Williams, de 35 anos, deu à luz na tarde desta sexta-feira (1°) a uma menina na cidade de Palm Beach, vila no sudeste da Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo informações da ESPN, a primogênita da tenista, fruto do relacionamento com o empresário Alexis Ohanian, seu noivo e co-fundador da rede social Reddit, nasceu com 33 cm e pesando 2 quilos e 700 gramas.

Dona de um currículo com 23 Grand Slams nas chaves simples - os quatro principais torneios do tênis mundial (7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon e 6 US Open) - Serena Williams deu entrada na maternidade St. Mary's Medical Center na última quarta-feira (30). De acordo com o site CBS12, um andar inteiro da unidade hospitalar foi esvaziado para que a privacidade da atleta fosse garantida.

Williams e Ohanian optaram por manter o mistério e só descobriram o sexo do bebê após o nascimento.

Agora mãe, a tenista garante que quer voltar logo ao trabalho. Em agosto, Serena afirmou que não pretende abandonar as quadras e quer retomar sua carreira já em janeiro de 2018, quando tentará conseguir o recorde de oito títulos do Australian Open e igualar a australiana Margaret Court como a maior vencedora de Grand Slam de todos os tempos (24 títulos).