Na Superliga B, Jaó se acostumou a fazer muito com pouco

Quando o saque inicial for dado, no sábado, às 14h10, no ginásio da Hebraica, no Rio, o time masculino do Universo/Jaó viverá seu auge. A disputa da final da Superliga B, diante do Sesc, é a coroação do projeto que foi instituído há menos de um ano. Com o propósito de manter um time de baixo custo e competitivo, a equipe tem sua base na experiência de um quinteto que...