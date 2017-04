Na semifinal do Goianão, Goiás pega Atlético e Aparecidense enfrenta Vila Nova

Os resultados dos quatro jogos da última rodada da 1ª fase do Goianão colocaram Goiás e Atlético frente a frente em uma das semifinais do Campeonato Goiano. Na outra partida decisiva pela próxima fase, Aparecidense e Vila Nova se enfrentam.

A 15ª e última rodada foi emocionante, com gols a todo instante em quatro partidas em quatro cidades - a cada momento, a semifinal se configurava de forma diferente.

Líder geral (levando em consideração os dois grupos) na 1ª fase, com 25 pontos, a Aparecidense pega o 4º colocado geral, o Vila Nova, que terminou com 22 pontos e saldo de 1 gol. Segundo e terceiro colocados na classificação total, respectivamente, Goiás (23 pontos) e Atlético (22 pontos e saldo de 7 gols) se enfrentam.

Quem fará companhia ao Crac na Divisão de Acesso é o Goianésia. O Anápolis se salvou com vitória por 2 a 1 sobre a Aparecidense, em Aparecida de Goiânia.

No Olímpico

No Estádio Olímpico, o Goianésia chegou à última rodada sob risco de ser rebaixado à Divisão de Acesso. Para permanecer na elite do Estadual, precisava vencer ou empatar o jogo desde que o Anápolis não vencesse a Aparecidense.

O Atlético teve uma equipe totalmente modificada em relação à rodada anterior. Marcelo Cabo mandou a campo jogadores que precisavam de ritmo de jogo e rodagem.

Ainda que timidamente, Silva e Daniel dos Anjos tiveram as primeiras chances do jogo a favor do Atlético. Mas quem comemorou primeiro foi o Azulão.

Depois de passar quatro jogos sem marcar, o atacante Nonato fez as pazes com as redes. Aos 7 minutos, o jogador, pela esquerda, passou pela marcação de Marcus Winícius e chegou na cara de Felipe, tocando na saída do goleiro do Atlético. 1 x 0 para o Goianésia.

Pouco antes do fim do primeiro tempo, aos 45 minutos, Alípio empatou para o Dragão em um lance polêmico. Após confusão na área, o meia atleticano chutou para o gol e balançou a rede, colocando no ângulo do gol de Luan.

Os jogadores do Goianésia terminaram a etapa reclamando de falta não marcada em Yuri. Por reclamação, Dinei foi expulso.

As duas equipes voltaram iguais para o segundo tempo, mas Marcelo Cabo mudou duplamente o Atlético aos 17 minutos. As mudanças se revelariam providenciais. O técnico mandou a campo a dupla de "joões". João Vitor passou a ocupar o lugar de Daniel dos Anjos e João Pedro entrou no lugar de Luiz Felipe.

Na primeira jogada dele no jogo, João Vitor anotou para o Atlético. Aos 19 minutos, o jogador recebeu na pequena área e finalizou para a virada do Dragão no Olímpico.

Com a virada feita, apareceu a estrela de JRV9. O atacante Júnior Viçosa, que jogou com a camisa 17 neste domingo (9), marcou dois gols em cinco minutos. Aos 31, ele encobriu o goleiro Luan em uma jogada estranha que pareceu despretensiosa. Aos 35, recebeu de João Pedro e chutou para o gol. Yhan ainda descontou para o Goianésia, mas não evitou a queda do Azulão do Vale para a 2ª Divisão.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Olímpico

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistente 1: Cristhian Passos

Assistente 2: Cleyton Pereira

ATLÉTICO: Felipe; Silva, Bonfim, Marcus Winícius e Bruno Pacheco; Eduardo (Guilherme Borges), João Filipe, Alípio, Luiz Felipe e Daniel dos Anjos; Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo

GOIANÉSIA: Luan; Yuri, João Marcos, Fábio da Silva e Daniel; Bruno Henrique, Irlan (Robson Alemão), Dinei e Juliano; Nonato e Michael (Yhan). Técnico: Jorge Saran

Gols: Nonato, aos 7 minutos do 1º tempo; Alípio, aos 45 minutos do 1º tempo; João Vitor, aos 19 minutos do 2º tempo; Júnior Viçosa, aos 31 e aos 35 minutos do 2º tempo; Yhan, aos 42 minutos do 2º tempo