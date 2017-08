Na luta pelo acesso à elite, Tigre apresenta dois atacantes para aumentar poder de fogo

Quem chega com mais nome é Marcelinho, de 27 anos. Formado na base do Corinthians, o jogador surgiu como destaque na base do clube paulista

Zuhair Mohamad

"Na nossa vida, só somos lembrados quando conquistamos algo. Buscamos conquistar este acesso, colocar o Vila na Série A e entrar para a história” - Marcelinho, atacante do Vila Nova