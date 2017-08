Na Invictus Race, atletas acabam cheios de lama, mas felizes e realizados

Os 600 atletas inscritos na 3ª edição da Invictus Race EuroPark finalizaram o percurso de 6 km, com 15 obstáculos, enlameados, felizes e exaltando o sentimento de superação após disputar a prova na tarde deste sábado (12), na Arena EuroPark Residencial, em Goiânia. Preparada como desafio e sem definir campeões, a Invictus Race foi dividida em 11 baterias, com at...