Na decisão da semifinal, Goiânia viverá uma década em 90 minutos

O dia 5 de abril de 2007 não sai da memória do torcedor do Goiânia. O apito final do jogo realizado no Estádio Plínio José de Souza, em Senador Canedo, contra a Canedense, deu início a uma história que já se estende por uma década. A partida, vencida por 3 a 1 pelo time mandante, foi a última do Galo na 1ª Divisão do Campeonato Goiano. Depois de mais de dez anos, chegou o dia ...