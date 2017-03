Na Copa do Brasil, Goiás encara rival invicto e que almeja acesso nacional

O Cuiabá Esporte Clube está longe de viver um conto de fadas, mas a atual campanha da equipe na Copa do Brasil é histórica. Pela primeira vez, o Dourado, como o time é conhecido, conquistou uma vaga na 3ª fase do torneio nacional. A consagração foi assegurada após vitória de 5 a 4 nos pênaltis, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas. A equipe mato-grossense vai encarar agora o Goiás.



O adversário do Esmeraldino carrega no currículo seis taças do Campeonato mato-grossense, além de não ter sido superado na atual temporada. Considerando jogos do Estadual, da Copa do Brasil e da Copa Verde, o Cuiabá marcou 13 gols e sofreu apenas um em sete partidas (cinco vitórias e dois empates).



A vaga na atual edição da Copa do Brasil foi conquistada após o título da Copa FMF sub-21, sobre o Mixto, em 2016. A base do elenco campeão e parte do plantel que participou da Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado foram mantidos para 2017. A direção, no entanto, apresentou dez novos reforços. Todos sob o comando do treinador Roberto Fonseca.



"Reaproveitamos alguns jogadores, tentamos dar oportunidades para outros e conseguimos fazer uma recuperação. Agora procuramos dar oportunidades para os jovens aproveitando aquela base que nos deu um retorno no segundo turno do Campeonato Brasileiro", afirmou Roberto Fonseca ao site do clube.



No calendário do Cuiabá, além do Campeonato Mato-grossense, da Copa Verde e da Copa do Brasil, o Dourado irá disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, tendo como principal objetivo uma vaga para a segunda divisão nacional de 2018.

A história



Em 2001 o ex-atacante Luís Carlos Tóffoli, que teve passagem marcante pelo Flamengo, fundou a “Gaúcho Escola de Futebol”. A escolinha para futuros jogadores se tornou as categorias de base da equipe mato-grossense.



O começo da Era profissional da agremiação, no entanto, demorou dois anos para sair do papel, mas ficou marcada pelas conquista de duas taças estaduais, desbancando equipes de tradição como Mixto e Operário. Porém, por desavenças entre o fundador da equipe e dirigentes da Federação Matogrossense de Futebol e alegando falta de recursos, o clube teve atividades interrompidas por três temporadas.



Após retorno das atividades futebolísticas, não demorou muito para o time voltar a ser campeão mato-grossense e voltar a fazer história pelo Estado. Em 2015, o Cuiabá bateu o Remo por 5 a 1 na Arena Pantanal, após ser goleado por 4 a 1 no jogo de ida da final da Copa Verde. Além do título, o Dourado garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana, se tornando o primeiro clube do Mato Grosso que disputou uma competição internacional.

Reencontro com equipe goiana

O duelo desta quarta-feira será apenas o terceiro da história de Goiás e Cuiabá - o primeiro desde 2004. Na ocasião, o Dourado disputou a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. O time acabou sendo eliminado ainda na 1ª fase após ser derrotado pelo Alviverde nas duas partidas: 1 a 0 (ida) e 3 a 1 (volta).

Mas enfrentar um clube goiano não é novidade para o Cuiabá. Desde sua fundação, o time mato-grossense já enfrentou 11 vezes equipes do Estado de Goiás. O retrospecto é de quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas.