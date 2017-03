Na 3ª fase da Copa do Brasil, Goiás decide confronto fora de casa

Classificado à 3ª fase da Copa do Brasil, o Goiás decidirá vaga na fase seguinte fora de casa. O adversário ainda não está definido. Ponte Preta e Cuiabá se enfrentam a partir das 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Nas duas primeiras fases, disputadas em jogo único por causa de mudança no regulamento da Copa do Brasil, o Goiás jogou fora de casa. Na 1ª fase, despachou o Itabaiana/SE com vitória por 4 a 2. Na 2ª fase, contra o Boa, o sorteio de mando de campo foi sorteado e o alviverde foi a Varginha, onde eliminou a equipe mineira.

Na 3ª fase, o confronto volta a ser decidido em jogos de ida e volta. Na primeira partida, o Goiás jogará em Goiânia. Na segunda, jogará em Cuiabá ou Campinas, dependendo do time que se classificar nesta quinta-feira (2). É também nesta fase que o gol fora de casa passa a ser critério de desempate em caso de igualdade de pontos e saldo de gols após os dois jogos.

As datas para a próxima fase da Copa do Brasil são 8 e 15 de março. A 3ª fase da competição será disputada por 20 clubes.