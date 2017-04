Na 1ª final, um duelo memorável para Sílvio Criciúma

A confirmação de que o Vila Nova depois de 12 anos retornou à final do Campeonato Goiano e será o adversário do Goiás na final do Goianão foi bem recebida pelo treinador Sílvio Criciúma. A história do comandante esmeraldino com o rival começou há 21 anos, mas se tornou inesquecível no ano 2000, quando o time alviverde bateu o arquirrival na final da antiga Copa Centro-Oeste por 8 a 2 no placar agregado e sagrou-se campeão com Sílvio Criciúma entre os titulares da equipe do Goiás.

Agora, o reencontro com o Tigre será um pouco diferente: à beira do gramado do Estádio Serra Dourada. Esta será a primeira vez que o treinador do alviverde chega a uma decisão como técnico de uma equipe profissional. Ele já comandou a equipe contra o Vila Nova, na 12ª rodada da 1ª fase, no empate por 0 a 0.

Para o treinador do Goiás, nada é mais especial do que enfrentar o rival colorado em uma final de Goiano. “É o charme da competição. O espetáculo do clássico, as torcidas e a rivalidade. Talvez isso não acontecesse contra a Aparecidense, a torcida poderia ser menor, por exemplo. A responsabilidade de um título contra o Vila Nova é repartida em 50% para cada lado”, opinou Sílvio Criciúma.

Os duelos contra o Tigre já estão com horários, datas e local definidos. Nos dias 30 de abril (próximo domingo) e 7 de maio, ambos às 16 horas, no Serra Dourada. Os confrontos, no entanto, marcam a despedida do treinador do comando técnico alviverde. Contratado no final da temporada passada para assumir o time sub-20, Sílvio Criciúma irá retornar à base esmeraldina após o término da participação do Goiás no Estadual - Sérgio Soares está contratado e assume a equipe na Série B.

Para o treinador, saber que fez o melhor possível em benefício do Goiás é o que ele mais irá tirar de positivo da sua passagem pelo comando da equipe profissional do time esmeraldino. O treinador, inclusive, quer se despedir bem e, para isso, entende que disputar a final é a coroação do seu trabalho. “Conquistar o título será consequência de dois jogos, mas considero o trabalho bem feito até o momento. Precisa ser bem coroado e a cereja do bolo é disputar a final”, frisou Sílvio Criciúma.

Depois de quatro jogos decisivos - dois contra o Fluminense pela Copa do Brasil e dois diante do Atlético pelo Goianão -, o Goiás terá a semana livre até o primeiro jogo da final. O treinador esmeraldino acredita que o período será bem aproveitado para descansar alguns atletas e fazer ajustes para o confronto contra o Vila Nova.

Sem citar nomes, o comandante revelou que durante a sequência de jogos contra Flu e Dragão, alguns jogadores não atuaram nas condições físicas ideais. “Mas as ocasiões exigiam que eles fizessem essa compensação. Agora, teremos uma semana. Vamos descansar nesse início e ter alguns dias de treinamento para o primeiro jogo da final”, salientou o técnico do Goiás, que garantiu que o time alviverde está pronto. “Não é de hoje que o Goiás cresce nessas horas”, disse o treinador.