'Não sei se Gabriel Jesus volta nesta temporada', diz Guardiola

O técnico Pep Guardiola comemorou o sucesso da operação de Gabriel Jesus no pé direito realizada na quinta-feira (16) em Manchester. Nesta sexta-feira, o City havia divulgado uma foto do brasileiro no hospital.

"A operação de Gabriel Jesus foi muito boa. É importante que ele tenha uma boa recuperação. Ele terá todo nosso apoio", disse durante entrevista coletiva nesta sexta.

"Eu não sei se ele jogará de novo nesta temporada. Dizem que ele pode ficar fora por dois ou três meses", completou o técnico sem dar uma informação precisa sobre o atacante.

Neste sábado, contra o Huddersfield -pela quinta fase da Copa da Inglaterra- Sergio Agüero retomará posição de titular do City. E o treinador deposita confiança no argentino.

"Não tenho dúvidas sobre Sergio Aguero. Ele tem que fazer o que tem feito desde o início da carreira. Nada mais. Claro que não é fácil para um atleta não jogar, mas ele tem sido muito profissional", completou.

RECUPERAÇÃO

"Sorridente e bem disposto depois de ter sido operado ao pé, em Barcelona. Rápidas e boas melhoras", afirmou o clube em texto publicado no Twitter oficial do Mancheser City.