Ná Fórmula 4 italiana, jovem goiano dá os primeiros passos na Europa

É com a expectativa de ganhar experiência em meio a um grid cheio e competitivo que o goiano Luiz Felipe Branquinho, de 17 anos, estreará na Fórmula 4, na Itália. Será a primeira vez que o piloto, que começou nas pistas no kart, aos 8 anos, atuará na Europa, onde chega após uma temporada na Fórmula 3 brasileira, em que competiu em 2016. Durante a recente disputa, ele pôde ter co...