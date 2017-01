Mudanças à prova no Vila Nova

Como é praxe no Vila Nova, o elenco teve de passar por uma reformulação após o fim da temporada 2016. Além das mudanças de presidente executivo – Guto Veronez por Ecival Martins - e de treinador – Guilherme Alves por Mazola Júnior –, o Tigre contratou 12 jogadores para a atual temporada. Ontem, o colorado realizou seu primeiro teste em 2017 após duas semanas de preparação e empatou com o Uberlândia por 1 a 1, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

Desde o fim da Série B do Brasileiro, 19 jogadores deixaram o Vila, seja por propostas melhores, para voltar aos seus clubes de origem ou mesmo por não haver interesse do Tigre na renovação contratual.

A defesa, uma das mais vazadas da Série B, foi o setor que sofreu a maior alteração. O único titular remanescente é Maguinho, volante que atuou improvisado na lateral direita. Pratas da casa, os zagueiros Luizão e Brunão disputam vaga na zaga ao lado de Wesley Matos, mais experiente. O clube ainda deve contratar mais um jogador para a posição. Thales, ex-Atlético, e Alisson Brand, do Paraná, foram procurados pelo Vila.

No gol, a mudança foi profunda, com a saída de Saulo e Wagner Bueno para a chegada de Elisson, Wendell e Matheus Kayser. Elisson, em tese contratado para ser titular, não jogou ontem. Ele está em Belo Horizonte porque sua mãe sofreu AVC na semana passada. Assim, Wendell deve iniciar o Goianão com a camisa 1.

O meio de campo é o setor mais completo após a contratação de três volantes e dois meias.

O ataque contou com a chegada de Ruan e do experiente Wallyson, que não vêm de boa temporada em 2017. Ambos já demonstraram ter qualidade e o técnico Mazola Júnior espera ajudá-los a recuperar a melhor forma técnica. A equipe manteve Vandinho, que tem contrato até maio e precisa se acertar fisicamente para retomar o bom futebol.

A manutenção de Moisés, que chegou a entrar na Justiça do Trabalho contra o Tigre, é considerada reforço após a prorrogação do contrato até o fim de 2018. Matheus Anderson, por sua vez, deve ter suas últimas chances para deslanchar.

O elenco fica completo com a inserção de jogadores da equipe sub-20, que foram promovidos. Porém, após avaliação do treinador, alguns serão emprestados para que o elenco fique reduzido a 29 jogadores, como quer o diretor de futebol Felipe Albuquerque.