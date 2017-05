Mudado, Vila encara o Boa

O Vila Nova começa hoje a caminhada na Série B. Com um grupo sem grandes estrelas, a intenção do colorado é surpreender na competição. Já na estreia, o colorado, terá de mostrar sua força, já que os jogadores contratados não foram regularizados para o duelo contra o Boa Esporte, hoje, às 16h30, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). Para o primeiro duelo, o Vila chega com...