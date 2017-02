MSN que nada! Trio CDD brilha, e PSG goleia o Barcelona na ida das oitavas da Liga dos Campeões

Nem o mais otimista dos torcedores do Paris Saint-Germain esperava a atuação da equipe sobre o Barcelona nesta terça-feira (14), em Paris, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Em atuação de gala, o time da casa goleou por 4 a 0 e ficou muito perto de eliminar os espanhóis.

Os aniversariantes do dia Di María (duas vezes) e Cavani fizeram três do quatro gols do PSG. O alemão Draxler completou a goleada. Os franceses foram muito superiores durante toda a partida diante de um Barça apático no ataque e muito deficiente na marcação. A organização e a velocidade dos franceses criaram muitas chances de gol, e o placar poderia ter sido até maior.

O Barcelona tentará uma improvável reação em 8 de março, data do jogo de volta no Camp Nou. A última vez em que o time catalão ficou de fora das quartas de final da Champions foi na temporada 2006-07, quando acabou eliminado pelo Liverpool nas oitavas.

EM CASA, BENFICA SAI NA FRENTE

No Estádio da Luz, em Lisboa, capital portuguesa, o Benfica conseguiu vitória pela vantagem mínima em casa e saiu na frente do Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O gol da partida foi marcado pelo grego Mitroglou, aos três minutos do segundo tempo.

Observado de perto por Taffarel e Sylvinho, membros da comissão técnica da seleção brasileira, o goleiro Ederson salvou os portugueses de um resultado adverso, após defender um pênalti cobrado pelo gabonês Aubameyang, logo após o gol do Benfica. Outro destaque brasileiro na partida foi o zagueiro Luisão, que completou 500 jogos vestindo a camisa do time português.

A partida de volta acontece no próximo dia 8 de março, em Dortmund, na Alemanha.