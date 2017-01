MP-GO pede interdição e reforma de estádio em Rio Verde por falta de condições de segurança

O Estádio Mozart Veloso do Carmo, em Rio Verde, deve ser interditado para reforma. O promotor de Justiça Márcio Lopes Toledo propôs ação civil pública contra do Estado de Goiás e o Município de Rio Verde para que sejam oferecidas as condições de segurança aos frequentadores do estádio.

Para isso, não poderá ser realizado nenhum evento até a sua adequação, conforme indicação do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária e exigências legais.

O Rio Verde está na elite do Campeonato Goiano após subir na Divisão de Acesso do ano passado, competição em que a equipe da cidade mandou seis partidas no Mozar Veloso do Carmo.

Já na 1ª rodada do Estadual 2017, marcada para o dia 29 de janeiro, o clube alviverde tem jogo em casa programado, contra o Crac. Na tabela da Federação Goiana de Futebol (FGF), o local está "a definir".

O promotor pediu a condenação dos acionados para que promovam as obras necessárias, de acordo com as normas técnicas de segurança, com prazo de 30 dias para apresentação do projeto e de 90 dias para conclusão da reforma. Durante esse período, não deverão ser realizados eventos, sob pena de multa de R$ 100 mil por atividade irregular.

Márcio Toledo começou a acompanhar a atuação do município na implementação de medidas de segurança no estádio, ainda em 2015, tomando conhecimento das diversas providências pendentes anteriormente indicadas pelos órgãos competentes. Questionado, o município alegou ter atendido parcialmente as exigências, em razão da falta de recursos.

Segundo o MP, em 2015, o estádio permaneceu carente das adequações e, por requisição do órgão, um laudo do Corpo de Bombeiros atestou novamente a impossibilidade de realização de eventos no local, por falta de segurança. Na temporada 2015, o Rio Verde também jogou a Divisão de Acesso no estádio - foram quatro partidas.

Em julho de 2016, o estádio foi parcialmente interditado, mas, ainda assim, houve a final de um campeonato no local, registrando-se a sua ocupação total, fato que, para o promotor colocou em risco a vida, a saúde e a integridade física de seus frequentadores e funcionários, sendo necessária a sua interdição total até a efetiva regularização do empreendimento.