Motocross: Prodígio goiana põe rivais na poeira

Durante as aulas de balé, iniciadas aos 6 anos, um pensamento tomou conta de Bárbara Neves: ali não era o seu lugar. Na dança, buscava a prática de uma atividade diferente do motociclismo, que os colegas de escola consideravam “de menino”, motivo pelo qual provocavam a garota. “Sofri muito bullying e achava ruim. Resolvi deixar as motos de lado”, conta. Tentou judô, na...