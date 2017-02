Motivação para enfrentar líder

Vice-líder da Superliga B, o Clube Jaó/Universo terá uma cara nova no banco de reservas: Hítalo Machado assumiu o comando da equipe goiana após a saída do técnico Nutti, que recebeu uma proposta do vôlei barenita. Nada que diminua o ânimo do clube para o confronto contra o Sesc-RJ, líder invicto do torneio, no sábado, às 11 horas, no Ginásio Poliesportivo do Colégio Sant...