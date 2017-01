Motel onde Marcelo Cabo foi achado cobra 16 reais por hora

Durante o período em que esteve desaparecido, entre a madrugada de domingo e a noite de segunda-feira, o treinador Marcelo Cabo teria permanecido em um dos motéis mais simples da região localizada na BR-153, em Aparecida de Goiânia, em um local frequentado por travestis e prostitutas.

O lugar em que ele foi encontrado pela Polícia Militar oferece suítes com valores de 16 reais a hora, informação exibida em uma faixa no local. Outros preços são 23 reais por três horas e 26 reais acima a pernoite. Na fachada, uma inscrição descreve vantagens do local: “o melhor preço da cidade”.

Segundo testemunhas, que preferiram não se identificar, o técnico chegou ao local no início da manhã de domingo e não foi reconhecido. A identidade do carioca só se tornou pública após informações de taxistas, alertados que um colega havia levado Cabo até lá.

A presença do comandante do Atlético, que teria permanecido em uma mesma suíte durante os quase dois dias, causou surpresa entre os funcionários, pois destoa do perfil de frequentadores do local. Na noite de segunda-feira, ainda de acordo com testemunhas, a chegada de viaturas da Polícia Militar ao local causou espanto e medo.

Marcelo Cabo estava com uma mulher e parecia alcoolizado quando foi encontrado, segundo a PM. A polícia afirma que não foram localizadas drogas ilícitas no local. Ele foi encaminhado para a casa de um amigo para se recuperar e depois voltou para a própria casa, onde tomou remédio para induzir o sono.