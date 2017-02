Morre advogado da funcionária boliviana que autorizou a decolagem do voo da Chapecoense

O advogado boliviano Guido Colque, responsável pela defesa da técnica aeroportuária que autorizou a decolagem do voo da Lamia, faleceu na noite da segunda-feira (13) em Santa Cruz de La Sierra. A aeronave transportava a delegação da Chapecoense, onde 71 pessoas morreram em um acidente aéreo.

Guido Colque tinha problemas de saúde devido a obesidade e sofreu uma parada cardiorespiratória durante uma audiência.

O advogado era responsável pela defesa de Célia Castedo, a técnica aeroportuária indiciada pelo governo da Bolívia após liberar a decolagem do voo que transportava a delegação Chapecoense para a Colômbia.

O corpo do advogado está sendo velado em Santa Cruz e a família ainda não decidiu quando será o enterro.

Acidente aéreo

A técnica aeroportuária fugiu para o Brasil após receber ameaças e, com o falecimento do advogado, deve pedir o adiamento da audiência, que aconteceria no próximo dia 17.

A decisão esperada pelo tribunal é de que a técnica seja considerada foragida da justiça boliviana. Porém, familiares de Célia contam que enviaram oito ofícios aos procuradores bolivianos, onde continha o novo endereço da acusada.

Junto com Célia Castedo, Marco Antonio Rocha Venegas, sócio da Lamia, também deve ser considerado foragido.