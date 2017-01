Moraes Júnior, meia tipo exportação

O Vila Nova revelou o volante Fernando, que hoje atua no Manchester City, da Inglaterra. Agora, o Tigre contará com um ex-atleta do grande rival dos citizens, o Manchester United, e que fez o caminho inverso para buscar seu espaço no futebol brasileiro. Trata-se de Moraes Júnior, de 22 anos, apresentado oficialmente ontem. O meia canhoto saiu do Brasil com 18 anos, pa...