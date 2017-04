Monaco vence Borussia Dortmund novamente e avança à semifinal da Liga dos Campeões

O Monaco segue em campanha surpreendente na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (19), o time francês, em casa, bateu o Borussia Dortmund por 3 a 1 e avançou para a semifinal do torneio europeu. Mbappé e Falcao colocaram os anfitriões na frente, Reus descontou para os visitantes e Germain fechou a conta.

Na partida de ida, na Alemanha, o Monaco já havia vencido por 3 a 2. O placar agregado ficou em 6 a 3 a favor dos franceses.

Pouco antes de a bola rolar, o clima de insegurança tornou a rondar o duelo. Na última terça-feira (11), o jogo na Alemanha ficou marcado por ataques a bomba contra o elenco do Borussia Dortmund. Nesta quarta (19), a polícia francesa postergou em 20 minutos a saída do ônibus dos visitantes do hotel, alegando motivos de segurança. O fato atrasou o início da partida em cinco minutos - em vez de 15h45, conforme programado, o embate começou às 15h40.

O Monaco se junta a Atlético de Madrid, Real Madrid e Juventus na semifinal. Os confrontos serão decididos por sorteio na sexta-feira (21), em Nyon, Suíça, na sede da Uefa.