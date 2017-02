Moisés vê o Vasco como favorito, mas sabe da força do Vila dentro de casa

Após defender a liderança no estadual, o Vila já tem outra partida decisiva nessa semana. Quarta-feira (1), o time tem o duelo contra o Vasco, no Serra Dourada, em jogo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Para a partida, o tigrão tem duas boas notícias. A primeira é o retorno do atacante Wallyson, que não jogou contra o Anápolis, já que na semana passada, ele passou toda ela no departamento médico. Outro que também retorna é o meia Hiroshi, que se machucou na partida diante do Fast, mas já voltou aos treinos.

Quem está confirmado é o atacante Moisés. O jogador destacou a importância do retorno dos dois companheiros."São dois bons jogadores, que vão acrescentar muito, principalmente pela experiencia em jogos contra times grandes.", apontou. Mesmo jogando em casa, o jogador ainda vê o rival como favorito.

"Eu acredito que quando vai se jogar contra esses times grandes, o favoritismo é deles, mas ano passado a gente conseguiu ganhar do próprio Vasco. Então temos que ter cuidado, até porque eles vem de uma derrota no clássico e a gente tem que entrar com muita cautela, mas vamos sabendo que a gente pode passar.", disse.

Moisés também destacou que esse tipo de partida é importante para dar visibilidade. "Eu acho que quando se joga contra esses clubes, o emocional é diferente. Mostramos isso contra o Flamengo. Nesses jogos (contra os grandes do futebol), nós jogadores sabemos que o Brasil inteiro vai assistir e é a nossa chance de ser visto de outra maneira.", falou.