Moisés tenta, na Justiça, liberação para ir para o Ceará

Vila Nova e Moisés estão à beira do divórcio. O presidente do Tigre, Ecival Martins, e o jogador se reúnem hoje para definir o destino do atacante, que foi à Justiça do Trabalho tentar a separação e pode iniciar uma nova relação, nas praias de Fortaleza, com o Vozão, como é chamado o Ceará por seus torcedores.O caso de amor entre Moisés e a torcida colorada começou em 20...