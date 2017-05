Moisés reconhece tarefa difícil na final, mas pede confiança da torcida

Prestes a entrar na reta final de preparação para o jogo de volta da decisão do Campeonato Goiano, contra o Goiás, no domingo (7), o Vila Nova tem como palavra de ordem "acreditar". Com a missão de ajudar o time a reverter o placar de 3 a 0 conquistado pelo rival, o atacante Moisés reconhece que a tarefa é difícil, mas pede que a torcida siga confiando na equipe colorada, que, segundo ele, poderá se inspirar em antigos episódios de superação para colocar as mãos no caneco da competição.

"A gente sabe onde errou e o que tem de ser feito para mudar essa história. A gente vê nas redes sociais o torcedor do Vila, mesmo depois desse resultado, falando que acredita e passando mensagens de força para nós. Isso é importante e nós vamos acreditar, sim. A gente sabe que é um resultado difícil, mas nós vamos buscá-lo", afirmou o atleta nesta quarta-feira (3).

"Não sabemos o que vai acontecer na segunda-feira, se a gente não conseguir reverter. Então, temos de acreditar assim como o torcedor acredita e acreditou naquele jogo de 5 a 3", disse, referindo-se à histórica virada construída pelo Vila Nova sobre o Goiás no Goianão de 1999.

Mesmo reconhecendo o impacto da goleada sofrida para o maior adversário, Moisés vê como natural o desafio, que avalia ter ainda mais impacto sobre a torcida. "Para os torcedores, na maioria das vezes, é um pouco mais difícil digerir. Nós jogadores nos acostumamos a lidar com essas situações", explicou.

Para alcançar o objetivo, segundo o atacante, é primordial ser superior e sacudir as redes na etapa inicial. "O primeiro tempo é muito importante. A gente tem de ir para o intervalo ganhando, mesmo que seja por um gol de diferença. Até os 30 minutos do segundo tempo, se você faz um segundo gol, deixa em aberto. Temos de mentalizar isso", disse.

"É um momento determinante para mim e para nós todos da frente. Nós sabemos que pecamos nas finalizações. Então eu, o Wallyson, o Vandinho e o Mateus (Anderson) precisamos dar um pouco mais de nós", completou Moisés, que admitiu não se sentir confortável em ter de atuar como homem de referência na equipe do técnico Mazola Júnior, atribuição que, segundo ele, o prejudicou.

"Incomodado eu vou ficar. É uma posição em que eu parei de fazer gols. Jogando de costas, a bola vem só por cima e isso em prejudica muito. Mas, quanto a isso, o Mazola está ciente. Eu tenho de jogar, se ele me colocar em qualquer posição eu vou ter de jogar e tentar ajudar fazendo o meu melhor", afirma.