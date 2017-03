Moisés rebate críticas da torcida e diz que Vila é favorito

Com uma semana cheia para trabalhar, o Vila fez ontem o primeiro treino se preparando para o confronto do final de semana contra o Goianésia, domingo, às 16 horas, no estádio Valdeir José de Oliveira.

Mesmo com a maioria dos jogadores já pensando no próximo adversário, o confronto contra o Rio Verde ainda repercute no tigrão, principalmente as vaias da torcida. Como destacou o atacante Moisés, que falou que ficou bastante chateado com alguns xingamentos dos torcedores, até por isso não comemorou seu gol.

“O torcedor tem o direito de cobrar, mas às vezes passa dos limites. Não custa nada esperar o jogo terminar para depois poder fazer o seu protesto. Até mesmo os palavrões, que é muito ruim, até porque tem muitas crianças no estádio”, ressaltou o atacante.

Atualmente, o Vila é líder isolado do campeonato goiano, com 17 pontos e Moisés destaca que terminar na ponta é importante para ter o respeito dos adversários, além disso, ele não fugiu da raia e apontou o colorado como o favorito para a conquista do estadual.

“Nós somos favoritos sim e temos a obrigação de ganhar o goiano. Não tem porque apontar Goiás e Atlético como favoritos, porque hoje, futebol é números. E eles mostram que o Vila está em um grande momento”, disse.