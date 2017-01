Moisés não treina e presidente do Tigre espera decisão na Justiça

A relação entre Moisés e Vila Nova parece ter azedado de vez. Ontem, o presidente do clube, Ecival Martins, esperou o atacante para uma reunião que definiria a situação do jogador no clube. Moisés não apareceu para treinar pela manhã, tampouco à tarde, o que desagradou o dirigente, que revelou ter mandado confeccionar um contrato para ampliação do vínculo do jogador em dois anos e novo salário, com um aumento.

“Estou aguardando o Moisés desde quinta-feira, quando fizemos o contrato de renovação e ele não apareceu para assinar. De lá para cá, ele tem marcado (reunião) várias vezes, mas não aparece”, explicou Ecival, que decretou: “O Vila encerra hoje (ontem), às 18 horas, a possibilidade de um acordo. Vamos aguardar a decisão da Justiça”.

Moisés entrou na Justiça do Trabalho alegando atrasos salariais e busca rescisão contratual para assinar com o Ceará. Ele foi procurado pela reportagem, mas não atendeu às ligações, nem as retornou.