Moisés lamenta ausência de posse de bola

Erros de passes, finalizações e cruzamentos atrapalham o Vila Nova diante do lanterna da competição. Na visão do atacante Moisés, além desses fundamentos, a falta de posse de bola também foi crucial para o time goiano ser superado pelo Timbu.

“Faltou a gente ter posse de bola, hoje não conseguimos. Infelizmente é assim mesmo. A Série B é dessa maneira. A gente já sabia que o time do Náutico vinha para o tudo ou nada. Não adianta ficar lamentando, vamos focar para a próxima”, disse ‘O Profeta’ ao Premiere.

O próximo desafio do Vila Nova será na segunda-feira (7), fora de casa, contra o Londrina, no Estádio do Café, às 20 horas. O Náutico joga antes, na abertura da 19ª rodada, diante do Luverdense, na Arena Pernambuco, na próxima sexta-feira (4), às 20h30.