Modificado, Palmeiras joga em casa para ficar no G4

O torcedor do Palmeiras pode ver de perto uma formação diferente do time no jogo deste domingo (6), diante do Atlético (PR), às 16 horas, pelo Brasileirão, no Estádio Allianz Parque. A prioridade no jogo da quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Barcelona, do Equador, levará o técnico Cuca a promover mudanças em toda a equipe titular e até planejar novos experimentos para quando fizer algumas das substituições no segundo tempo.

Atual campeão brasileiro, o time alviverde fecha o 1º turno de olho na Libertadores, mas atento à pontuação. Se vencer em casa e chegar aos 35 pontos, terá só 1 a menos do que tinha ano passado. “O Corinthians tem muitos méritos por liderar, não tem o que questionar. O Grêmio também está indo bem. Talvez, no 2º turno, outros possam fazer grande turno. Temos tudo para uma grande arrancada”, disse Cuca.

Para se manter entre os quatro primeiros (G4), o Palmeiras vai dar rodagem a jogadores reservas. Muitos deles, no entanto, estiveram no time principal no passado. São os casos de Fernando Prass, Edu Dracena, Tchê Tchê e do atacante colombiano Borja. O planejamento de Cuca, para o jogo, já inclui as entradas no segundo tempo de dois jogadores que pretende observar: os meias Hyoran e Moisés, este último recuperado de cirurgia, no joelho, realizada em fevereiro.

A confiança em alterar o time nas onze posições se respalda na série de seis jogos sem perder e a necessidade de precisar reverter confronto pelas oitavas de final da Libertadores com Barcelona, no Equador. Na ida, em 5 de julho, perdeu por 1 a 0.

Contra o Atlético (PR), será a primeira chance do goleiro Fernando Prass voltar após perder a vaga para Jailson, antes do jogo com o Flamengo, afirmou.

ATLÉTICO (PR)

A boa goleada sobre o Avaí por 5 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba, motivou o elenco do Atlético Paranaense para o duelo deste domingo (6) contra o Palmeiras, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro - a última do primeiro turno.

Com 23 pontos e brigando pelas posições intermediárias da tabela de classificação, o Atlético Paranaense precisa de um triunfo para se aproximar do G6, grupo dos seis primeiros colocados que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

E para o duelo deste domingo, o time tem um "reforço" extra: o lateral-esquerdo Fabrício, recém-contratado e que já estreou na goleada da última quinta-feira. Campeão brasileiro com o Palmeiras no ano passado, o jogador detalha alguns segredos do adversário. E garante: é preciso segurar o "calor" que o clube paulista impõe no estádio Allianz Parque e o seu poderio nas bolas aéreas.

"Eu estava lá no ano passado e sei do ‘calor’ que eles dão nos adversários. Jogam a mil, o tempo todo pressionando. Eles têm muitas jogadas de bola parada, de escanteio, dois jogadores agudos nas beiradas e meias de qualidade", contou o lateral-esquerdo. "O campeonato é muito difícil e com duas vitórias seguidas o time já vai para o pelotão da frente. Pontuando fora de casa, podemos buscar o G6".