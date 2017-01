Mistério ronda caso Cabo

O desaparecimento do técnico Marcelo Cabo, do Atlético, seguido de reaparecimento dele, à noite, movimentou o clube, a imprensa, as polícias Civil e Militar e foi motivo de preocupação dos diretores, funcionários, jogadores do Dragão e familiares do técnico, que moram no Rio. Após a mobilização policial, o técnico reapareceu, à noite. Responsável pelas investiga...