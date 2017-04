Mistério e mudanças no Goiás

Mantendo esquema tático (4-1-4-1) utilizado durante todo o Goianão, o Goiás enfrenta o Atlético com duas mudanças certas. O lateral direito Hélder cumpre suspensão pela expulsão na vitória (2 a 1) sobre o rival no duelo de ida da semifinal e o zagueiro Fábio Sanches, que se lesionou na eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil, estão fora do combate contra o Dragão...