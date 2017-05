Mineirinho é campeão da etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe

O brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, conquistou na tarde desta quarta-feira (17) o título da etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe, que foi disputada em Saquarema. Na final, ele superou o australiano Adrian Buchan por 17,63 a 17,23. Com a conquista, Mineirinho subiu para o segundo lugar do ranking mundial.

Foi o segundo título do brasileiro no Rio - ele havia vencido a etapa em 2015 - e a sexta vitória sobre Buchan, por quem foi derrotado duas vezes. Mineirinho já havia derrotado o adversário este ano, durante a primeira etapa do circuito, em Margaret River, na Austrália.

O título levou à loucura a torcida brasileira que lotou as areias da praia de Itaúna. Ao deixar o mar, ele foi ovacionado pelo público. A conquista foi a sétima de Mineirinho em etapas do principal circuito do surfe, sendo a primeira desde dezembro de 2015, em Pipeline, no Havaí, quando o brasileiro também assegurou o seu título mundial.

Para chegar à final, Mineirinho eliminou na penúltima bateria uma das sensações do torneio, o catarinense Yago Dora, que fará 21 anos nesta quinta-feira. O campeão mundial fez 17,97 ante 11,97 de Yago. Na bateria, Mineirinho chegou a alcançar uma nota 9,57, quarta melhor de toda a competição. Nesta quarta, ele havia começado o dia superando um campeão do mundo, Joel Parkinson, em sua primeira disputa do dia.

A vitória de Mineirinho deixou ainda mais acirrada a disputa pela liderança do Circuito Mundial de Surfe. Com 24.400 pontos, ele divide o segundo lugar com o sul-africano Jordy Smith e o australiano Owen Wright. O havaiano John John Florence segue na primeira posição, com 24.750. O Brasil tem outros três competidores no Top 10: Filipe Toledo (oitavo), Caio Ibelli (nono) e Gabriel Medina (décimo).

A próxima etapa está prevista para ser disputada no Fiji entre 4 e 16 de junho, sendo a quinta das 11 previstas para a temporada 2017.