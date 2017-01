Metallica grava clipe para promoção do primeiro major de Counter-Strike de 2017

Há 10 dias do início do primeiro major de Counter-Strike Global Offensive da temporada, a ELEAGUE, organizadora do evento, lançou um clipe protagonizado pelo Metallica, uma das principais bandas de metal de todos os tempos, para promover o torneio.

Ao som de Moth Into Flame, recente sucesso dos californianos, o vídeo relembra grandes momentos dos torneios mais importantes das temporadas passadas de CS:GO.

O primeiro major de CS:GO de 2017 será realizado no Fox Theatre, em Atlanta, na Geórgia (EUA), entre os dias 22 e 29 de janeiro. 16 times estarão na disputa pela premiação de US$ 1 milhão, entre eles o SK Gaming, equipe brasileira, vencedora dos dois majors organizados em 2016 e que tem em seu plantel Marcelo David, o "coldzera", eleito o melhor jogador de e-sports do mundo no The Game Awards, o "Oscar dos games".