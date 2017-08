Messi se despede de Neymar com vídeo em rede social

A parceria foi interrompida. Na manhã desta quarta-feira (2), o argentino Leonel Messi se despediu de Neymar publicamente ao postar, em seu perfil oficial no Instagram, um vídeo de despedida para o amigo brasileiro, que deve ter sua transferência para o PSG, da França, conclúida nas próximas horas.

A mensagem de Messi foi: "Foi um prazer enorme compartilhar todos esses anos com você, amigo Neymar. Desejo muita sorte nesta nova etapa de sua vida. Até breve."

No vídeo postado, as camisas de Neymar (11) e Messi (10) no Barcelona aparecem lado a lado antes de várias fotos de momentos dos gois, em treinos, jogos e conquistas do clube catalão.

Foi em meados de 2013 que o brasileiro se transferiu do Santos para o Barcelona. Desde então, o brasileiro convive com Messi. No Barcelona, os dois formaram um inspirado trio sul-americano, nos últimos anos, com o uruguaio Luis Suárez.