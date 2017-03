Meritocracia define Dragão no jogo que pode encaminhar classificação

Em Rio Verde, o Atlético iniciará amanhã a participação no 3º turno do Goianão. No Estádio Mozart Veloso do Carmo, a vitória pode deixar o Dragão com vaga direcionada à semi. O técnico Marcelo Cabo fará mudanças e, ao mesmo tempo, aposta nos que tiveram boa atuação na vitória sobre o Crac (3 a 0), em Catalão, domingo.Entre os que serão mantidos, estão o meia Willians, o...