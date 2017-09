Mercados alternativos estão na rota de jogadores goianos

Além das principais ligas, o mercado europeu do futebol apresenta oportunidades em cenários menos badalados. O futebol goiano tem representantes em ligas diversas como as da Grécia, Chipre e Eslováquia.Na Grécia há cinco temporadas, o goleiro Huanderson, de 34 anos, se estabeleceu no país vestindo a camisa do Iraklis Saloniki. Goleiro do Goianésia em 2011, Huanders...