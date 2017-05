Mercado de contratações do futebol em ebulição

O fim do Campeonato Goiano sinaliza para uma nova etapa para os clubes. Está aberta, novamente, a temporada de contratações. É hora de corrigir os erros da primeira parte do calendário e tentar alçar voos no Brasileiro. Atlético, Goiás e Vila Nova têm à frente, desafios complexos, sobretudo o Dragão, que disputará a Série A, enquanto os rivais estão na Série B.Cient...