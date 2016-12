Meia Héverton é autuado por quatro infrações e dois crimes em Anápolis

Detido em Anápolis, o meia Héverton foi autuado por quatro infrações e dois crimes, cujas penas somadas podem chegar a cinco anos de reclusão. O jogador de 31 anos, que passou por Portuguesa, Paysandu e por último jogou pelo XV de Piracicaba, está na Subseção Judiciária de Anápolis para a audiência de custódia.

As quatro infrações cometidas pelo jogador são conduzir criança no banco de trás do carro sem as formalidades legais exigidas (cadeirinha), conduzir esse mesmo passageiro sem o cinto de segurança, conduzir o veículo sem habilitação (já que a que ele tinha era falsa) e conduzir veículo com tributos atrasados.

Héverton foi parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-060, nesta quinta-feira (29), e apresentou CNH falsa. A mulher do jogador e dois filhos estavam no carro, um I/BMW 320I. A Polícia Federal entende que o jogador pode ser acusado de dois crimes - falsificação de documentos e uso de documento falso. A soma das penas dá cinco anos de reclusão.

A audiência de custódia ocorre neste momento em Anápolis.